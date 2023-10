Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Scor: rachat de neuf millions d'actions à Covéa information fournie par Cercle Finance • 05/10/2023 à 07:18









(CercleFinance.com) - Scor annonce l'acquisition de neuf millions de ses propres actions, représentant 5,01% de son capital, par exercice partiel de l'option d'achat consentie par Covéa, et leur cession ultérieure à BNP Paribas Cardif, dans le cadre d'une transaction hors marché.



Pour rappel, dans le cadre du protocole d'accord transactionnel conclu le 10 juin 2021, Covéa a consenti au réassureur une option d'achat ferme et irrévocable portant sur la totalité de sa participation dans Scor -soit 8,8% du capital- au prix de 28 euros par action.





