Scor: quasi-doublement du résultat net annuel

(CercleFinance.com) - Scor dévoile un résultat net en hausse de 94,9% à 456 millions d'euros pour 2021, soit un rendement des capitaux propres (ROE) de 7,2% (680 points de base au-dessus du taux sans risque), pour des primes brutes émises en croissance de 9,8% à 17,6 milliards.



Le ratio de solvabilité estimé du groupe de réassurance s'est établi à 226% à fin décembre 2021, dépassant la borne supérieure de la plage de solvabilité optimale de 185-220% définie dans son plan stratégique 'Quantum Leap'.



Scor propose un dividende de 1,80 euro par action pour 2021 et va poursuivre son programme de rachat d'actions de 200 millions d'euros, qui sera finalisé fin mars 2022, 164 millions d'euros ayant été déployés à ce jour.





