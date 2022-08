Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Scor : pullback sous 17E, plancher historique menacé information fournie par Cercle Finance • 02/08/2022 à 09:20









(CercleFinance.com) - Scor subit un pullback sous 17,15E (ex-plancher historique du 18 mars 2020), preuve d'une grande vulnérabilité après son plongeon de -19% du 28 juillet vers 16,66E.

La situation est graphiquement critique sous les 17E avec un 'plus bas' historique de plus de 12 ans, le risque de chute vers 14,5E est bien réel.





Valeurs associées SCOR Euronext Paris -4.10%