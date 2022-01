SCOR : plusieurs nominations au sein de SCOR Investment

(AOF) - SCOR Investment Partners SE, la société de gestion de portefeuille du groupe SCOR, a annoncé des nominations au sein de son équipe Business Development visant à poursuivre les ambitions de croissance de son activité de gestion pour compte de tiers et de développer ses relations clients.

Alexandre Jaeglé, précédemment Head of Client Solutions – Eurozone, est nommé Head of Sales de SCOR Investment Partners. Dans ses nouvelles fonctions, Alexandre sera responsable de l'activité de levée de fonds pour SCOR Investment Partners, des relations clients et de la couverture des consultants en investissement.

Lauren Burns Carraud, précédemment Deputy Head of Communications pour le groupe SCOR, est nommée Head of Marketing and Communications pour SCOR Investment Partners. Dans ses nouvelles fonctions, Lauren sera responsable de la définition et de la mise en œuvre de la stratégie marketing d'entreprise pour SCOR Investment Partners, du marketing produits, du positionnement de la marque et de la communication.

Daniela Coats, précédemment Investment Governance & Process Coordinator pour SCOR Global Investments, est nommée Strategic Partnerships Manager et sera responsable de l'animation des partenariats de distribution externes.

Alexandre Jaeglé, Lauren Burns Carraud et Daniela Coats rapporteront à Louis Bourrousse, Head of Business Development et membre du Directoire de SCOR Investment Partners.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En France le montant des cotisations pour le mois de mai 2021 a doublé par rapport à mai 2020, passant de 5,7 milliards d'euros à 11,4 milliards d'euros.

Le marché se transforme peu à peu du fait d'un intérêt plus marqué des épargnants pour les fonds en unité de compte, alors que les fonds en euros subissent une décollecte nette. Au mois de mai, la collecte nette des produits en unités de compte (UC) s'élevait à 2,8 milliards d'euros. Sur les cinq premiers mois de l'année, elle atteint 13,7 milliards d'euros, un niveau jamais observé depuis quinze ans. La part des cotisations en UC dans le total des cotisations a atteint 40% en mai, contre 34% en 2020. Cet engouement proviendrait à la fois de la bonne tenue des marchés financiers mais aussi d'une pression des assureurs pour inciter leurs clients à investir sur ce type de support.

Autre élément de transformation du secteur : le marché des plans d'épargne retraite (PER) connaît également une croissance importante. 117.000 assurés supplémentaires ont souscrit à un plan d'épargne retraite en mai 2021, soit un bond de 335% par rapport au mois précédent.