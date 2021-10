Scor : perte nette trimestrielle et plan de rachat d'actions de 200 millions d'euros

Autre élément de transformation du secteur : le marché des plans d'épargne retraite (PER) connaît également une croissance importante. 117.000 assurés supplémentaires ont souscrit à un plan d'épargne retraite en mai 2021, soit un bond de 335% par rapport au mois précédent.

Le marché se transforme peu à peu du fait d'un intérêt plus marqué des épargnants pour les fonds en unité de compte, alors que les fonds en euros subissent une décollecte nette. Au mois de mai, la collecte nette des produits en unités de compte (UC) s'élevait à 2,8 milliards d'euros. Sur les cinq premiers mois de l'année, elle atteint 13,7 milliards d'euros, un niveau jamais observé depuis quinze ans. La part des cotisations en UC dans le total des cotisations a atteint 40% en mai, contre 34% en 2020. Cet engouement proviendrait à la fois de la bonne tenue des marchés financiers mais aussi d'une pression des assureurs pour inciter leurs clients à investir sur ce type de support.

La politique de dividendes reste inchangée : SCOR continue de privilégier le versement de dividendes comme moyen de rémunération pour ses actionnaires et poursuit sa politique attractive de dividendes déjà mise en œuvre par le passé.

Le réassureur a dévoilé un programme de rachat d'actions de 200 millions d'euros commençant le 28 octobre 2021 et finalisé au plus tard d'ici mars 2022. Il s'agit d'un déploiement relutif du capital qui amène le ratio de solvabilité à 225 %.

SCOR Global Investments affiche un rendement des actifs investis de 2,3 % au cours des neuf premiers mois de 2021 et confirme le réinvestissement de son excès de liquidité dans les obligations d'entreprise au quatrième trimestre 2021.

SCOR Global Life affiche de son côté une marge technique en amélioration de 1,2 point à 7,9%. Le groupe précise que la marge technique devrait être en ligne avec l'hypothèse de fourchette révisée du plan " Quantum Leap " comprise entre 8,2% et 8,4%.

(AOF) - SCOR a essuyé une perte nette de 41 millions d'euros au troisième trimestre, à comparer avec un bénéfice net de 109 millions d'euros, un an auparavant. Le réassureur a été pénalisé par une forte sinistralité liée aux catastrophes naturelles, charge de 24,3%. Le ratio combiné net en réassurance dommages a augmenté de 14,5 points à 112%. Un ratio supérieur à 100 indique que l'activité affiche une perte. Les primes brutes émises par le groupe, soit l'équivalent des revenus, ont progressé de 12,7% à 4,606 milliards d'euros, soutenues par SCOR Global P&C (21,5%).

Le réassureur a dévoilé un programme de rachat d'actions de 200 millions d'euros commençant le 28 octobre 2021 et finalisé au plus tard d'ici mars 2022. Il s'agit d'un déploiement relutif du capital qui amène le ratio de solvabilité à 225%.

