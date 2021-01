Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Scor : outil d'évaluation des risques biométriques Cercle Finance • 21/01/2021 à 15:32









(CercleFinance.com) - Scor indique développer un outil d'évaluation des risques biométriques innovant, Vitae, qui automatise le processus d'évaluation des risques, en intégrant les progrès de la recherche médicale et des techniques basées sur le machine learning. 'L'automatisation permet une évaluation plus précise des risques à partir d'un plus large éventail de facteurs médicaux et simplifie le processus de souscription, élargissant l'offre de couvertures dont les clients peuvent bénéficier', explique-t-il. Vitae, avec son calculateur Vitae CVR pour les risques cardiovasculaires, est intégré dans l'outil de souscription SOLEM de Scor. Vitae CVR est également proposé en tant que solution de souscription en ligne que peuvent utiliser les clients du réassureur.

Valeurs associées SCOR Euronext Paris +0.07%