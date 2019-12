Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Scor : nouveaux titres obligataires pour 125 M$ Cercle Finance • 11/12/2019 à 18:11









(CercleFinance.com) - Scor a émis avec succès un placement de 125 millions de dollars de titres obligataires ' Regulation S ' super subordonnés de niveau 1 à durée indéterminée. Ces nouveaux titres obligataires seront assimilés pour former une souche unique avec la ligne existante de titres obligataires ' Regulation S ' super subordonnés de niveau 1 à durée indéterminée pour un montant de 625 millions de dollars. La direction envisage d'utiliser les fonds provenant de l'émission pour financer les besoins généraux du Groupe. Scor confirme également son intention de rembourser la ligne de CHF 125 millions de titres subordonnés à durée indéterminée précédemment émis le 20 octobre 2014 et dont la date de remboursement anticipé est en octobre 2020. Le taux d'intérêt de ce nouveau placement en USD est de 5,25% (jusqu'à la première échéance de remboursement anticipé fixée au 13 mars 2029).

Valeurs associées SCOR Euronext Paris +0.08%