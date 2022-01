Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Scor: nouveau responsable des relations investisseurs information fournie par Cercle Finance • 17/01/2022 à 09:07









(CercleFinance.com) - Scor annonce la nomination d'Yves Cormier au poste de responsable des relations investisseurs, avec effet immédiat. Il reportera à Ian Kelly, le directeur financier du groupe de réassurance, et sera basé Londres.



Yves Cormier rejoint Scor après avoir travaillé chez Rothschild, où il a passé les six dernières années à conseiller des compagnies d'assurance européennes sur des questions de financement d'entreprise et de stratégie.



Auparavant, Yves Cormier a travaillé chez JPMorgan, BNP Paribas et AXA, dont il a dirigé la stratégie de la business unit Axa Global Direct. Il bénéficie ainsi de plus de 15 années d'expérience dans le secteur de l'assurance.





Valeurs associées SCOR Euronext Paris +0.75%