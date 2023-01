Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Scor: nouveau directeur général nommé information fournie par Cercle Finance • 27/01/2023 à 07:25









(CercleFinance.com) - Scor indique que son conseil d'administration, sur proposition du comité des nominations, a décidé à l'unanimité de nommer Thierry Léger directeur général, avec une prise de fonctions à compter du 1er mai 2023.



Thierry Léger bénéficie de 25 ans d'expérience dans le secteur de la réassurance, à des responsabilités de premier plan. En outre, le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale de 2023 de l'élire administrateur du groupe.



François de Varenne, membre du comité exécutif ayant la charge des investissements, des technologies, du budget, de la transformation et de la corporate finance, est nommé avec effet immédiat directeur général par intérim jusqu'à sa prise de fonction.



Laurent Rousseau, qui a succédé à Denis Kessler comme directeur général le 30 juin 2021, a remis sa démission de ses mandats de directeur général et d'administrateur. Il quitte Scor pour poursuivre d'autres opportunités professionnelles.





