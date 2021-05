Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Scor : nouveau directeur général après l'AG de juin Cercle Finance • 18/05/2021 à 07:22









(CercleFinance.com) - Scor fait part de la décision de Denis Kessler d'être déchargé, pour des raisons personnelles, de ses fonctions de directeur général au terme de son mandat actuel, qui arrivera à échéance à l'assemblée générale du 30 juin 2021. Dans ces conditions, le conseil d'administration a décidé de dissocier les fonctions de président du conseil et de directeur général avec un an d'avance sur le calendrier initial, et de proposer à Denis Kessler la fonction de président non exécutif. Le conseil a choisi à l'unanimité Laurent Rousseau, directeur général adjoint de Scor Global P&C, président de Scor Europe et membre du comité exécutif du groupe de réassurance, pour être nommé directeur général à l'issue de l'assemblée générale.

