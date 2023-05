Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Scor: nouveau directeur financier nommé information fournie par Cercle Finance • 30/05/2023 à 09:17









(CercleFinance.com) - Scor annonce la nomination de François de Varenne, son directeur général par intérim du 26 janvier au 30 avril dernier, comme directeur financier et directeur général adjoint, succédant à Ian Kelly qui quitte le groupe pour poursuivre de nouvelles opportunités professionnelles.



Membre du comité exécutif en charge des investissements, des technologies, de la transformation et de la corporate finance, François de Varenne conserve le périmètre de ses anciennes fonctions, auxquelles s'ajoute donc, à effet immédiat, la direction financière.



'François a assuré avec succès le pilotage par intérim du groupe ces trois derniers mois. Il connaît intimement l'entreprise et maîtrise parfaitement les mécanismes financiers de l'ensemble de nos métiers', explique Thierry Léger, le directeur général du réassureur.





