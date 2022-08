Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Scor: note de crédit maintenue chez S&P information fournie par Cercle Finance • 01/08/2022 à 10:22









(CercleFinance.com) - Scor indique que l'agence S&P a affirmé la note de solidité financière et de crédit émetteur à long terme 'AA-' du groupe de réassurance et de ses filiales, ainsi que sa perspective 'négative', le vendredi 29 juillet.



'Ceci reflète le niveau élevé de solvabilité du groupe, estimé à 240% au 30 juin', précise Scor qui 'met en oeuvre les actions nécessaires au redressement de sa rentabilité technique, à la réduction de la volatilité de ses résultats, tout en développant son fonds de commerce'.



Pour rappel, il a affiché la semaine dernière une perte nette de 239 millions d'euros au premier semestre 2022, avec 'les impacts de la guerre en Ukraine, des catastrophes naturelles et de la grave sécheresse au Brésil'.





Valeurs associées SCOR Euronext Paris +0.55%