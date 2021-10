Scor nomme un nouveau responsable d'unité

(AOF) - Scor a annoncé la nomination d'Adrian Poxon au poste de responsable de l'unité des lignes globales Marine & Energy - y compris l'énergie en amont et en aval, Aviation & Space et Engineering - au sein de Scor P&C Reinsurance à compter du 1er janvier 2022. Il rapportera à Michel Blanc, CEO de P&C Reinsurance. Auparavant, Adrian a occupé des fonctions similaires chez Sompo International et PartnerRe.