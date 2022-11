Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Scor: nomination d'une nouvelle administratrice information fournie par Cercle Finance • 09/11/2022 à 09:10









(CercleFinance.com) - Scor annonce que son conseil d'administration réuni le 8 novembre a décidé, sur proposition du comité des nominations, de nommer Martine Gerow, directrice financière d'American Express Global Business Travel, en qualité d'administratrice.



Le mandat de Martine Gerow a pris effet à l'issue du conseil, pour la durée du mandat restant à courir de Kory Sorenson, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée, en 2023, à statuer sur les comptes 2022.



Martine Gerow intègre le comité stratégique, le comité des comptes et de l'audit ainsi que le comité développement durable. Le conseil a d'ores et déjà déterminé qu'elle satisfaisait les critères d'indépendance.





