Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Scor : Moody's relève sa perspective Cercle Finance • 30/04/2021 à 07:08









(CercleFinance.com) - Scor indique que Moody's a confirmé la note de solidité financière du groupe à 'Aa3' et relevé sa perspective à 'stable', après avoir abaissé sa perspective sur le secteur de la réassurance à 'négative' en septembre 2020. Selon l'agence de notation, ce relèvement de perspective se justifie au motif que 'les sinistres à venir liés à la Covid-19 ne devraient pas affecter significativement le profil de crédit de Scor en 2021 et au-delà'. Il est fondé, en outre, sur la capitalisation élevée de Scor, 'qui a démontré sa résilience durant la pandémie' et sur les performances techniques du groupe qui 'sont conformes aux objectifs de performance actualisés de son plan stratégique'.

Valeurs associées SCOR Euronext Paris -0.66%