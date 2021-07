Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Scor : mise en place des traités conclus avec Covéa Cercle Finance • 02/07/2021 à 10:46









(CercleFinance.com) - Scor a confirmé hier soir que les traités de rétrocession prévus dans le cadre du protocole d'accord trouvé le mois dernier avec Covéa, son principal actionnaire, avaient été mis en place. Le réassureur avait fait part, le 10 juin dernier, de la signature d'un protocole d'accord transactionnel prévoyant notamment la reprise de leurs relations de réassurance. Parmi les points clés, Covéa s'était engagé à consentir à Scor une option d'achat des titres qu'elle détient, à un prix d'exercice de 28 euros par action et pour cinq ans. Le protocole prévoit aussi le versement par Covéa à Scor d'une indemnité de 20 millions d'euros et le désistement immédiat par les deux groupes de toutes les actions judiciaires engagées depuis 2018. Après cette annonce, le titre Scor progressait de plus de 2% vendredi matin à la Bourse de Paris.

