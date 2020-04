SCOR manque de visibilité sur ses perspectives en raison du Covid-19

(AOF) - Le résultat net du groupe de Scor a atteint 162 millions d'euros au premier trimestre 2020, en hausse de 23,7 %. SCOR Global P&C (réassurance dommages) a affiché un ratio combiné net de 94,5 %, en ligne avec l'hypothèse prévue par le plan « Quantum Leap ». Il était de 94,6 un an auparavant. SCOR Global Life (réassurance vie) a affiché une marge technique de 7,4 %, en hausse de 0,2 point.

SCOR Global Investments a poursuivi une stratégie de gestion d'actifs prudente et dégage un rendement des actifs solide de 3,1 % au premier trimestre 2020, bénéficiant de la réalisation de plus-values.

Les primes brutes émises du groupe, l'équivalent du chiffre d'affaires, ont atteint 4,158 milliards, en hausse de 2,2 % à taux de change constants (+4,3 % à taux de change courants).

Le ratio de solvabilité estimé du groupe au 31 mars 2020 s'élève à 210 %, dans la partie haute de la zone de solvabilité optimale de 185 % - 220 % définie dans le plan " Quantum Leap ". La baisse de ce ratio par rapport au 31 décembre 2019 est principalement imputable aux mouvements de marché au cours du premier trimestre.

" Les résultats du premier trimestre 2020 du groupe SCOR ne sont pas particulièrement impactés par la pandémie de Covid-19 et la crise économique et financière qui l'accompagne, mais cet événement est toujours en cours, et il est impossible à ce stade d'évaluer précisément les conséquences de cette crise pour le reste de l'exercice, en raison de l'incertitude très forte pesant d'une part tant sur l'ampleur que sur la durée de la pandémie et de ses multiples conséquences sociales, économiques et financières, et d'autre part sur les effets possibles des mesures gouvernementales déjà prises et à venir " a indiqué le réassureur.

Ce dernier estime qu'il pourrait observer en 2020 une augmentation de la sinistralité tant en réassurance vie qu'en réassurance de dommages et de responsabilités, ainsi qu'une hausse des dépréciations d'actifs.

AOF - EN SAVOIR PLUS