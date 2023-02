Scor : les investisseurs changent d'avis sur les renouvellements de janvier

(AOF) - En baisse à l'ouverture, Scor progresse désormais de 5,68% à 22,33 euros. La première réaction des investisseurs avait consisté à sanctionner la baisse plus forte que prévu des primes de réassurance P&C (Dommages) lors des renouvellements de janvier 2023 en dépit d'une hausse de 9% des prix. La plus grande sélectivité du réassureur aura toutefois un impact positif sur sa rentabilité. Il avait d'ailleurs annoncé la couleur à la mi-novembre.

Scor avait alors indiqué que ces renouvellements seraient " placés entièrement sous le signe de la rentabilité technique ".

Le réassureur a connu une année 2022 difficile, affichant une perte nette de 509 millions d'euros sur les neuf premiers mois en raison des catastrophes naturelles. Cette contreperformance est l'une des raisons du remplacement du directeur général, Laurent Rousseau, par Thierry Léger.

Scor a ainsi enregistré une baisse de 12,1% à taux de change constants de ses primes de réassurance P&C alors qu'un repli de 8% était anticipé, selon le consensus Visible Alpha. Elles ont ainsi atteint les 3,655 milliards d'euros. Environ 67 % des primes de réassurance P&C, soit 47 % du total des primes P&C de Scor, sont renouvelées en janvier.

" Ces renouvellements ont été marqués par une contraction de l'offre de réassurance et une demande de protection soutenue des cédantes ", a commenté le réassureur.

Lors de ces renouvellements, le réassureur a notamment réduit son exposition aux risques de catastrophes naturelles et ajusté son portefeuille en réduisant les branches les plus sensibles à l'inflation économique et sociale (Responsabilité civile et Automobile, notamment).

Ce dernier souligne qu'il " améliore significativement la rentabilité technique attendue et le profil rendement / risque de son portefeuille de risques de dommages et de responsabilité renouvelé au 1er janvier 2023 ". Les actions prises par le groupe devraient se traduire par une amélioration du ratio net de souscription attendu du portefeuille de l'ordre de 2,5 à 3 points.

Jefferies rappelle que le consensus pour le ratio combiné - une mesure très surveillée de la rentabilité dans le secteur - s'élève à 95%, en ligne avec l'objectif du groupe. Un ratio supérieur à 100% implique une activité déficitaire et inférieur à 100%, bénéficiaire.

Les principales augmentations de tarif ont été observées sur les traités couvrant les catastrophes naturelles par évènement, et ce, plus particulièrement en Amérique du Nord et en Europe, respectivement +71% et +44% d'augmentation.

Scor s'est dit confiant dans la poursuite du cycle actuel en réassurance de dommages et de responsabilité. Le groupe prépare activement les prochains renouvellements en avril, juin et juillet 2023 dans un marché porteur.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Quatrième réassureur mondial né en 1970, leader du marché américain de la réassurance-vie avec le tiers des parts de marché ;

- Profil de risque très sûr : réassureur le plus diversifié géographiquement et répartition équitable entre réassurance-vie sous la marque Scor Global Life (plus de la moitié des primes) et réassurance non-vie sous la marque Scor PC ;

- Primes brutes d’un montant de 17,6 Mds€ et diversification réussie dans la gestion d’actifs avec un portefeuille de 20,3 Mds€, investi aux 8/10èmes en obligataire ;

- Modèle d’affaires organisé en 3 « hubs » autonomes de gestion (les Amérique, l’Asie-Pacifique et l’EMEA), la souscription et la gestion des sinistres dépendant des divisions vie et non-vie;

- Capital ouvert, les premiers actionnaires étant Covea (8,44 %) devant les salariés (4,60 %), Denis Kessler étant président non-exécutif, jusqu’en 2022, du conseil d’administration de 16 membres et Laurent Rousseau directeur général ;

- Situation financière exceptionnellement solide, avec une dette notée AA, des capitaux propres de 5,5 Mds€, un ratio d’endettement de 30,6 % et un ratio de solvabilité de 240 %.

Défis

- Avant le lancement d’un nouveau plan présenté le 9 novembre, stratégie de remaniement du portefeuille d’assurance au dépens du secteur de catastrophes naturelles, montée à 10 % des actifs de valeur, tels les emprunts privés et réduction des liquidités dans le portefeuille d’investissements ;

- Stratégie d’innovation visant à prévenir l’arrivée d’une nouvelle concurrence, les technologies liées à l’intelligence artificielle rendant le travail de prédiction et de probabilité des assureurs accessible à d’autres acteurs, d’où le recours à l’acquisition, le traitement et la sécurité des data et l’intégration de l’intelligence artificielle dans les opérations de réassurance / le lancement de la plateforme hELIOS et le partenariat avec start-up et Insurtech / l’utilisation de clouds publics / 250 ME d’investissements dans les technologies ;

- Stratégie environnementale au cœur de la stratégie, les réassureurs étant très exposés aux risques climatiques : portefeuille d'investissement neutre en CO2 en 2050 / soutien à la recherche sur les risques climatiques / création d’offres spécifiques -FEEL, BAM ou VITAE- en réassurance-vie / recours aux crédits carbone et lancement d’une facilité de crédit « verte »;

- Réduction du niveau de perte maximale probable à 21% pour l’année 2022, opérée lors des renouvellements en réassurance dommages et responsabilité au 1er juin et au 1er juillet et montée du taux de réinvestissement à 4,1 % à fin juin.

Défis

- Sensibilité aux catastrophes naturelles, et aux grands sinistres industriels, financiers et de cybersécurité dans les pays développés et à la parité euro contre dollar et livre sterling, monnaies de libellé de l’essentiel des revenus ;

- Evolution de l’actif net comptable par action, de 31,21 € par action à fin juin ;

- Impacts de la guerre russo-ukrainienne, des catastrophes naturelles et de la sécheresse au Brésil : perte nette au 1 er semestre, d’où une révision complète du portefeuille avec une réduction de 50 % de l’exposition agricole en 2023 ;

- Après une hausse de 8,3 % des primes brutes émises et une dégradation des chiffres financiers au 30 juin, gestion active des réserves, maintien d’une duration courte des actifs en portefeuille et recherche d’opportunités notamment en santé.

