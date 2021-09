Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Scor : les attentes d'un analyste sur les perspectives information fournie par Cercle Finance • 02/09/2021 à 18:23









(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur le titre du réassureur Scor avec un objectif de cours de 35 euros, la forte décote de la valeur par rapport à ses fonds propres ne lui semblant pas justifiée. 'Même si le résultat net au troisième trimestre sera notamment impacté par d'importantes catastrophes naturelles, les perspectives de rentabilité 2022/23 restent très favorables compte tenu des hausses de prix en dommages', juge l'analyste. A l'approche de la journée investisseurs prévue le 8 septembre, Oddo estime que Scor devrait communiquer sur quelques objectifs opérationnels pour 2022, mais qu'il sera surtout attendu sur la gestion de son capital.

Valeurs associées SCOR Euronext Paris 0.00%