Scor : le titre s'envole, tiré par une analyse de broker

(CercleFinance.com) - Scor gagne plus de 8% à Paris, au lendemain de l'annonce d'un protocole d'accord transactionnel avec Covéa. Dans ce contexte, Oddo explique que 'Scor va pouvoir gérer la sortie ordonnée de la participation de Covéa à son capital et va bénéficier des votes de Covéa en faveur des résolutions proposées par le CA de Scor, y compris sur les propositions de changements de gouvernance qui seront proposées à la prochaine AG du 30 juin prochain'. ' La fin des poursuites engagées nous semble être vraisemblablement la raison de la signature de cet accord, qui nous semble positif pour le management actuel de Scor '. L'analyste estime que cette transaction aura un impact dilutif cette année (perte d'une partie du RO en réassurance vie) de potentiellement 7%/8% avant d'avoir un impact relutif à partir de l'année prochaine une fois que le capital sera redéployé en dommages qui est très rentable actuellement. Oddo confirme sa recommandation Surperformance sur le titre avec un objectif de cours de 35 E. ' Cet accord supprime cependant toute possibilité d'offre future de Covéa pendant la durée de l'accord. Nous estimons que la transaction en vie met en évidence la faible valorisation du groupe sur lequel nous restons positifs ' rajoute Oddo.

