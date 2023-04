Scor: le titre profite des renouvellements d'avril information fournie par Cercle Finance • 21/04/2023 à 10:41

(CercleFinance.com) - L'action Scor figure parmi les plus fortes hausses du SBF 120 vendredi à la Bourse de Paris, soutenue par un point d'activité sur les derniers renouvellements en date du mois d'avril.



Vers 10h30, le titre du réassureur progresse de 2,2% alors que le SBF 120 est inchangé et que l'indice STOXX du secteur de l'assurance en Europe gagne 1%.



Dans un communiqué, le groupe explique poursuivre l'amélioration de la rentabilité technique de son portefeuille de risques de dommages et de responsabilité dans un contexte de marché jugé 'favorable'.



Dans la réassurance de dommages et de responsabilité (P&C), Scor a signé une croissance de 17% des primes brutes émises lors des renouvellements de ses contrats d'avril.



Sa rentabilité technique attendue et le profil rendement/risque de son portefeuille de risques de dommages et de responsabilité se sont également améliorés au 1er avril, avec une augmentation moyenne des tarifs de 7%.



A l'instar des renouvellements de janvier dernier, les renouvellements de réassurance P&C d'avril s'inscrivent dans un contexte de marché favorable pour les réassureurs, tant sur le plan tarifaire que sur le plan des termes et conditions, précise le réassureur.



Scor, qui publiera ses résultats de premier trimestre le 12 mai, a vu sa capitalisation boursière gagner environ 8% depuis le début de l'année, ce qui la fait ressortir actuellement autour de 4,2 milliards d'euros.