SCOR: le fonds activiste CIAM demande des comptes

(AOF) - En vue de la prochaine assemblée générale, le fonds activiste CIAM a a dressé une lettre au Conseil d'administration de Scor lui demandant des réponses sur plusieurs points. D'une part, "CIAM rappelle son insatisfaction suite au maintien du cumul des rôles de Président et de Directeur Général jusqu'à l'assemblée générale annuelle 2022 et s'opposera donc à toute modification statutaire visant à repousser l'âge limite du Président", prévient le fonds d'investissement.

De plus, CIAM demande une plus grande transparence concernant les attributions réelles de Benoît Ribadeau-Dumas. Ce dernier est actuellement Directeur Général Adjoint du réassureur français et sera proposé comme administrateur à l'AG de 2021 en vue d'une nomination en tant que Directeur Général à l'issue de l'AG de 2022.

"Nous ne comprenons pas pourquoi M. Benoît Ribadeau-Dumas ne pourrait être nommé Directeur Général Délégué immédiatement, lui conférant ainsi dès aujourd'hui la qualité de mandataire social qu'il sera amené à assumer pleinement lors de sa nomination en qualité de Directeur Général", s'interroge le fonds.

Il s'inquiète également de la rémunération de Denis Kessler, l'actuel PDG de Scor, notamment de la "proratisation des actions gratuites et stock-options" à l'approche de sa succession.

"CIAM ne s'étonne malheureusement plus de certaines pratiques de rémunération très bienveillantes à l'égard de M. Denis Kessler : avec des taux d'atteinte allant bien au-delà des 100%, le Conseil a une nouvelle fois jugé que la performance des critères personnels qualitatifs était exceptionnelle, compensant ainsi une performance financière nulle", écrit le fonds dans sa lettre.

CIAM demande ainsi "que le Conseil s'engage à être transparent à priori sur les critères de la rémunération variable annuelle et à ce que le nombre d'instruments qui seront définitivement attribués à M. Denis Kessler soit réduit pour être ajusté au prorata de la période durant laquelle il aura exercé les fonctions combinées de Président Directeur Général. Cette transparence est essentielle pour tous les actionnaires".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Quatrième réassureur mondial né en 1970, leader du marché américain de la réassurance-vie avec le tiers des parts de marché ;

- Profil de risque très sûr : réassureur le plus diversifié géographiquement et répartition équitable entre réassurance-vie sous la marque Scor Global Life (plus de la moitié des primes) et réassurance non-vie sous la marque Scor PC ;

- Primes brutes d'un montant de 16,3 Mds€ et diversification réussie dans la gestion d'actifs avec un portefeuille de 20,3 Mds€, investi aux 8/10èmes en obligataire ;

- Modèle d'affaires organisé en 3 « hubs » autonomes de gestion (les Amérique, l'Asie-Pacifique et l'EMEA), la souscription et la gestion des sinistres dépendant des divisions vie et non-vie;

- Capital ouvert, les premiers actionnaires étant Covea (8,53 %) devant les salariés (4,49 %), Denis Kessler, président-directeur général du conseil d'administration de 9 membres, devant céder la direction générale Benoît Ribadeau-Dumas en 2022 ;

- Situation financière exceptionnellement solide dans le secteur, avec une dette notée AA, un ratio d'endettement financier de 28 % à fin septembre, les liquidités s'élevant à 2,4 Mds€

Défis

- Plan stratégique Quantum/Leap 2019-2021 :

- redéploiement du capital sur les Etats-Unisn devenir leader technologique de la réassurance et lancement d'une plateforme de « risques à 360° » dont la cybersécurité,

- ratio de solvabilité entre 185 et 220 % et ROE supérieur de 800 points de base aux taux d'intérêt à 5 ans,

- Stratégie d'innovation visant à prévenir l'arrivée d'une nouvelle concurrence, les technologies liées à l'intelligence artificielle rendant le travail de prédiction et de probabilité des assureurs accessible à d'autres acteurs, d'où

- le recours à l'acquisition, le traitement et la sécurité des data et l'intégration de l'intelligence artificielle dans les opérations de réassurance,

- 250 ME d'investissements dans les technologies ;

- Stratégie environnementale visant à un portefeuille d'investissement neutre en CO2 en 2050 :

- combler le fossé par des partenariats publics-privés entre pays développés et émergents,

- soutenir les emprunts « catastrophes naturelles »,

- recourir aux crédits carbone,

- soutenir la recherche sur les risques climatiques ;

- Maîtrise de la souscription ;

- Qualité de la direction reconnue par les analystes et meilleur historique du secteur en termes de croissance des revenus, de la rentabilité et de la distribution aux actionnaires.

Défis

- Sensibilité aux catastrophes naturelles dans les pays développés et à la parité euro contre dollar et livre sterling, monnaies de libellé de l'essentiel des revenus ;

- Augmentation des grands sinistres industriels et financiers et des risques de cybersécurité ;

- Effritement du rendement du portefeuille, affecté par le recul des taux d'intérêt ;?

- Impact de la pandémie : coût estimé à 530 M€ à fin septembre, avec 12 Mds€ de primes émises et un résultat net en recul de 66 %, le ratio de solvabilité restant élevé à 215 % ;

- Réaction à la pandémie : maintien d'une liquidité élevée du portefeuille d'une valeur de 28,4 Mds€ ;

- Risques 2020 « d'une hausse de la sinistralité en réassurance-vie, dommages et responsabilités et d'une hausse des dépréciations d'actifs » et anticipation de 8,3 Mds€ d'autofinancement libre.

Les assureurs souhaitent agir sur le risque climatique

Sur les vingt-cinq dernières années, le coût lié à l'indemnisation des sinistres climatiques a plus que doublé. Il est passé de 1,2 milliard d'euros en moyenne entre 1984 et 1989 à 3,2 milliards d'euros entre 2015 et 2018. Le coût des sinistres devrait continuer à croître et la Fédération Française de l'Assurance (FFA) chiffre les surcoûts à 13 milliards d'euros d'indemnisation à l'horizon 2040.

Dans un premier temps, les assureurs ont revu leurs conditions de couverture. En France, depuis le début des années 2000, les assureurs de la forêt ne couvrent plus la région méditerranéenne. À plus long terme, le secteur vise une meilleure prévention de ces aléas climatiques. La FFA a récemment créé un Observatoire de la Finance Durable pour encourager ses adhérents à contribuer à l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050.