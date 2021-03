Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Scor : la secrétaire générale rejoint le comité exécutif Cercle Finance • 01/03/2021 à 08:52









(CercleFinance.com) - Scor annonce la nomination de Claire Le Gall-Robinson, secrétaire générale depuis 2016, comme nouvelle membre de son comité exécutif à compter de ce jour, faisant d'elle la seconde femme à rejoindre cette instance dirigeante du réassureur. Claire Le Gall-Robinson a la responsabilité de la gouvernance, de la fonction conformité et de la fonction juridique. Elle contribue également à l'élaboration et la mise en oeuvre de la stratégie en matière de responsabilité sociale et environnementale.

Valeurs associées SCOR Euronext Paris +1.89%