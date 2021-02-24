24 février (Reuters) - Le groupe de réassurance Scor
SCOR.PA a annoncé mercredi à l'occasion de la publication de
ses résultats annuels:
* SCOR - RÉSULTAT NET DE 234 MILLIONS D'EUROS EN 2020, EN
BAISSE
DE 44,5%
* SCOR - PRIMES BRUTES ÉMISES DE 16,37 MDS D'EUROS EN 2020,
EN
HAUSSE DE 0,2%
* SCOR - LA CHARGE TOTALE DES SINISTRES LIÉS À LA PANDÉMIE
DE
COVID-19 COMPTABILISÉE AU TITRE DE L'EXERCICE 2020 ATTEINT 314
MILLIONS D'EUROS
* SCOR - LA CHARGE TOTALE DES SINISTRES LIÉS À LA PANDÉMIE
DE
COVID-19 DEVRAIT RESTER À DES NIVEAUX ÉLEVÉS AU PREMIER SEMESTRE
2021 ET DIMINUER D'ICI LA FIN DU TROISIÈME TRIMESTRE 2021
* SCOR PROPOSE UN DIVIDENDE DE 1,80 EURO PAR ACTION AU TITRE
DE
2020
* SCOR - LE RATIO DE SOLVABILITÉ DE SCOR À FIN 2020, QUI
TIENT
COMPTE DES PRÉVISIONS DE SINISTRES LIÉS À LA PANDÉMIE DE
COVID-19 EN 2021, S'ÉTABLIT À 220%
* SCOR - LA CRISE LIÉE À COVID-19 EST TOUJOURS EN COURS, CE
QUI
ENGENDRE DES INCERTITUDES IMPORTANTES POUR 2021
* SCOR ESTIME QUE LA PANDÉMIE DE COVID-19 CONTRIBUE À CRÉER
LES
CONDITIONS D'UNE CROISSANCE DE LA RÉASSURANCE PLUS FORTE
ASSORTIE D'UNE DYNAMIQUE TARIFAIRE POSITIVE
* SCOR - LA CRISE SANITAIRE A COÛTÉ AU GROUPE 640 MILLIONS
D'EUROS
EN 2020 - PDG
* RPT SCOR - LA CHARGE TOTALE DES SINISTRES LIÉS À LA
PANDÉMIE DE
COVID-19 COMPTABILISÉE AU TITRE DE L'EXERCICE 2020 ATTEINT 314
MILLIONS D'EUROS DANS LA RÉASSURANCE-VIE
* SCOR - UN MONTANT TOTAL DE 284 MILLIONS D'EUROS POUR LES
SINISTRES LIÉS À LA PANDÉMIE DE COVID-19 A ÉTÉ ENREGISTRÉ EN
2020 DANS LA RÉASSURANCE DOMMAGES
(Bureau de Paris)
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