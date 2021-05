Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Scor : l'AMF sans éléments contre Denis Kessler Cercle Finance • 28/05/2021 à 07:07









(CercleFinance.com) - Scor rapporte que l'AMF a indiqué au Parquet national financier que 'les éléments dont elle dispose ne permettent pas d'étayer les graves accusations de manipulation de cours formulées par Covéa' contre son PDG Denis Kessler. Covéa avait déposé une plainte le 24 mars pour une prétendue manipulation de cours résultant du rachat par Scor entre le 25 octobre et le 10 décembre 2018 de ses propres actions, ce que le réassureur qualifiait de 'manoeuvre mensongère et infondée'.

Valeurs associées SCOR Euronext Paris +1.74%