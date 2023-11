Scor Investment Partners : Louis Bourrousse nommé Directeur général

(AOF) - Louis Bourrousse est nommé au poste de Directeur général de Scor Investment Partners. Il était précédemment Directeur du développement et Directeur général délégué. Il succède à Fabrice Rossary qui quitte la société pour se consacrer à de nouveaux projets professionnels. Alexandre Jaeglé, précédemment Responsable des ventes, succède à Louis Bourrousse au poste de Directeur du développement et aura la responsabilité de l’ensemble des fonctions commerciales et marketing de la société de gestion.

Louis Bourrousse a rejoint Scor en 2013 en tant que Head of Strategy & Development pour Scor Global Investments et est ensuite promu Head of Strategic Planning & Investments en 2017 puis Head of Investment Business Performance en 2019. En novembre 2021, il est nommé Head of Business Development et membre du Directoire de Scor Investment Partners et prend la responsabilité des activités de vente et marketing.