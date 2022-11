(AOF) - Scor Investment Partners étoffe son offre d’investissements durables avec le lancement d’un fonds de prêts aux entreprises centré sur la préservation des ressources naturelles : Scor Euro Loans Natural Capital. Classé article 9 selon le règlement européen Sustainable Finance Disclosure (SFDR) et crédité du label LuxFLAG ESG Applicant Fund Status, ce fonds vise à financer des sociétés s’engageant à limiter leur impact environnemental grâce notamment à une utilisation plus durable de l’eau et de l’énergie, ou à une politique de réduction des déchets.

Sa structure de fonds à échéance lui permettra de cristalliser les conditions d'investissement favorables du marché actuel et d'offrir un rendement brut cible de Euribor+5%.

Le fonds Scor Euro Loans Natural Capital, accessible aux investisseurs institutionnels, a reçu 50 millions d'euros d'engagements de la part du groupe Scor, et vise une cible de 500 millions d'euros d'engagements.