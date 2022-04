Scor impacté par l'invasion russe en Ukraine au premier trimestre

(AOF) - Vendredi dernier, Scor a reconnu que ses résultats du premier trimestre 2022 seront impactés par le conflit en Ukraine. La filiale Scor PO que le réassureur détient en Russie est directement impactée et a cessé de souscrire de nouvelles affaires. Plus généralement, ce conflit a des conséquences sur des lignes d'affaires telles que les Risques Politiques, le Crédit Caution et l'Aviation.

Scor prévoit d'enregistrer au premier trimestre 2022 une charge à deux chiffres (" high double digit ") en millions pour les sinistres potentiels liés au conflit pour les traités de réassurance et pour l'assurance de spécialités. Le conflit se poursuivant, cette estimation évoluera.

Le coût estimé de ce conflit s'est conjugué au premier trimestre 2022 à une série de catastrophes naturelles (notamment des inondations en Australie, des tempêtes en Europe et une sécheresse au Brésil) ainsi qu'à la poursuite de la pandémie aux États-Unis. Ces développements auront un impact défavorable sur le ratio combiné de Scor P&C ainsi que sur la marge technique de Scor L&H, et devraient se traduire par une perte trimestrielle.

Les résultats du premier trimestre 2022 seront publiés le 6 mai 2022.

Le groupe rappelle être très bien capitalisé, avec un ratio de solvabilité qui se situerait au 31 mars 2022 à un niveau significativement supérieur au ratio de 226% publié à la fin du quatrième trimestre 2021.

Cette solvabilité tient compte du versement d'un dividende de 1,80 euro par action pour l'exercice 2021, qui sera soumis à l'approbation des actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra le 18 mai 2022, et qui sera mis en paiement le 24 mai 2022.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les assureurs s’inquiètent des conséquences du changement climatique - 2021 a été la cinquième année consécutive avec de sévères catastrophes naturelles. La fréquence de ces événements s’accroît avec le changement climatique . La Fédération française de l'assurance considère que le montant cumulé des sinistres dus aux événements naturels pourrait quasiment doubler entre 2020 et 2050 si on le compare à la période 1989-2019. Plus d'un tiers de l'augmentation projetée serait due au changement climatique. La facture globale des catastrophes des trente prochaines années s'élèverait ainsi à 143 milliards d'euros, soit une hausse de 93 %, par rapport aux trois décennies précédentes. Cette évolution va doper les primes versées par les assurés professionnels.