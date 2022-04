Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Scor: impact attendu de la guerre sur les trimestriels information fournie par Cercle Finance • 19/04/2022 à 08:00









(CercleFinance.com) - Scor prévient que ses résultats du premier trimestre 2022 seront impactés par le conflit en Ukraine : sa filiale en Russie Scor PO a cessé de souscrire de nouvelles affaires et la guerre affecte des lignes comme les risques politiques, le crédit caution et l'aviation.



Le réassureur prévoit d'enregistrer sur la période une charge à deux chiffres en millions d'euros pour les sinistres potentiels liés au conflit pour les traités de réassurance et pour l'assurance de spécialités. Le conflit se poursuivant, cette estimation évoluera.



Le coût estimé du conflit s'étant conjugué à une série de catastrophes naturelles et à la poursuite de la pandémie aux États-Unis, Scor prévient que ces développements devraient se traduire par une perte trimestrielle. Il précise néanmoins rester très bien capitalisé.





Valeurs associées SCOR Euronext Paris -2.76%