Scor : hausse de 23,7% du résultat net trimestriel Cercle Finance • 29/04/2020 à 07:44









(CercleFinance.com) - Scor publie un résultat net de 162 millions d'euros au titre du premier trimestre 2020, en hausse de 23,7%, et un rendement annualisé des capitaux propres (ROE) de 10,7%, dépassant ainsi l'objectif de rentabilité du plan 'Quantum Leap'. Les primes brutes émises du groupe de réassurance atteignent 4.158 millions d'euros, en hausse de 2,2% à taux de change constants (+4,3% à taux de change courants), dont des progressions de 2,9% chez Scor Global P&C et de 1,7% chez Scor Global Life. Le ratio de solvabilité estimé au 31 mars 2020 s'élève à 210%, dans la partie haute de la zone de solvabilité optimale de 185-220% définie dans 'Quantum Leap', mais en baisse sur trois mois principalement imputable aux mouvements de marché.

Valeurs associées SCOR Euronext Paris +7.14%