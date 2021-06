Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Scor : 'gap' au-dessus de 26,48E, +6% vers 27,8E Cercle Finance • 11/06/2021 à 09:50









(CercleFinance.com) - Scor ouvre un 'gap' au-dessus de 26,48 et bondit de +6% vers 27,8E... en direction du 'gap' des 28,31E du 18/05. La zone des 28,5E constitue une forte résistance puisque déjà testée le 16/12/2020, 7 et 23 janvier, puis 22 février et en enfin les 10 et 18 mai (clôture).

Valeurs associées SCOR Euronext Paris +6.13%