Scor: franchit 20 milliards d'euros d'encours sous gestion

(CercleFinance.com) - Scor Investment Partners, la société de gestion de portefeuilles du Groupe SCOR, annonce que ses actifs sous gestion dépassent désormais les 20 milliards d'euros.



Fin 2023, les actifs gérés pour compte de tiers atteignaient ainsi près de EUR 7,4 milliards soutenus par une collecte nette de près de EUR 900 millions.



'Ces résultats confirment la confiance témoignée par nos clients et nous les en remercions', a commenté Louis Bourrousse, Directeur général de SCOR Investment Partners.



'Nous abordons 2024 avec de nouvelles stratégies d'investissement qui viennent décliner nos expertises historiques, et visent à financer la transition énergétique et digitale, que ce soit en dettes privées d'infrastructure ou en dettes immobilières 'value-add' ', a-t-il ajouté.







