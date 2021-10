Scor : explose de +14% (rachat de titres), retrouve les 28,3E

(CercleFinance.com) - Scor explose à la hausse de +14% vers 28,3E (énorme 'gap' haussier au-dessus de 25,16E) suite à l'annonce de pertes un peu moins lourdes que prévu liées aux catastrophes naturelles mais aussi et surtout un programme de rachat d'actions à hauteur de 200 millions d'euros (environ 4% du capital) commençant ce 28 octobre et finalisé au plus tard d'ici mars 2022.

Avec l'effacement météorique de la résistance des 25,87E et le retracement du zénith du 11 juin et 18 mai dernier, le prochain objectif serait le re-test du double-top annuel des 30,3E des 18 et 29 mars dernier