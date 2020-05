Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Scor : entrée dans la 'Net-Zero Asset Owner Alliance' Cercle Finance • 28/05/2020 à 07:37









(CercleFinance.com) - Dans le cadre d'un renforcement de sa démarche durable en faveur d'une économie bas-carbone au sein de son portefeuille d'investissement, Scor indique avoir rejoint la 'Net-Zero Asset Owner Alliance' le 27 mai. Lancée en septembre 2019 lors du Sommet Action Climat des Nations Unies, cette initiative internationale rassemble des investisseurs ayant pris l'engagement d'assurer la transition de leur portefeuille d'investissement vers la neutralité carbone d'ici 2050. Ainsi, le réassureur s'engage à désinvestir des entreprises dont le chiffre d'affaires lié au charbon thermique représente plus de 10% du total et des producteurs d'énergie dont la part du charbon dans la production totale d'électricité dépasse 10%.

Valeurs associées SCOR Euronext Paris 0.00%