Scor: en perte nette sur neuf mois

(CercleFinance.com) - Scor publie une perte nette de 509 millions d'euros pour les neuf premiers mois 2022, comparée à un bénéfice de 339 millions un an auparavant, pour des primes brutes émises de plus de 14,8 milliards, en hausse de 13,6% (+6,2% à taux de change constants).



'Au troisième trimestre, le secteur de la réassurance continue à faire face à un environnement difficile', souligne le groupe, pointant des catastrophes naturelles d'ampleur comme l'ouragan Ian en Floride, ainsi qu'un environnement macroéconomique volatile.



Les capitaux propres du groupe de réassurance se montent à 5,43 milliards d'euros à fin septembre 2022, soit un actif net comptable par action de 30,39 euros, en baisse de 13,8% par rapport à fin décembre 2021 (35,26 euros).



Scor revendique néanmoins une position de solvabilité robuste, avec un ratio de solvabilité de 217%, dans le haut de la plage de solvabilité optimale, une base de capital qui lui 'permettra de tirer parti du durcissement des conditions du marché P&C qui s'accélère'.





