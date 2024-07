Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Scor: en perte nette sur le 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 30/07/2024 à 08:17









(CercleFinance.com) - Scor publie une perte nette de 308 millions d'euros au titre du deuxième trimestre 2024 (-283 millions en ajusté, c'est-à-dire hors impact de la variation de la juste valeur de l'option sur les actions propres de Scor), impacté par la revue 2024 des hypothèses L&H.



Si les activités d'assurance L&H ont essuyé une perte de 329 millions, il revendique une poursuite de la très forte performance de P&C, avec un ratio combiné de 86,9% (-1,6 point), et un taux de rendement courant des investissements élevé à 3,6% (+0,5 point).



'Scor gère activement sa position de solvabilité et est confiant dans sa capacité à maintenir son ratio de solvabilité dans la zone de solvabilité optimale de 185 à 220% à la fin de l'année 2024', indique le DG Thierry Léger, alors que ce ratio s'établit à 201% à fin juin.





Valeurs associées SCOR 21,88 EUR Euronext Paris +3,70%