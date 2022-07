Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Scor: en perte nette au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 28/07/2022 à 09:40









(CercleFinance.com) - Scor affiche une perte nette de 239 millions d'euros au premier semestre 2022, à comparer à un résultat net de 380 millions un an auparavant, avec 'les impacts de la guerre en Ukraine, des catastrophes naturelles et de la grave sécheresse au Brésil'.



Le réassureur fait part toutefois de primes brutes émises de 9,69 milliards d'euros, en hausse de 8,3% à taux de change constants, dont une progression de 20,9% pour Scor P&C (Property and Casualty) portée par les exercices de souscription précédents.



Scor revendique en outre un ratio de solvabilité estimé à 240% au 30 juin, supérieur au ratio de 226% publié au 31 décembre 2021 et au-dessus de la plage de solvabilité optimale de 185-220% définie dans le plan stratégique 'Quantum Leap'.





