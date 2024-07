Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Scor: en chute libre après son avertissement sur résultats information fournie par Cercle Finance • 16/07/2024 à 15:02









(CercleFinance.com) - Scor s'effondre de 25% ce mardi, sous le poids d'un 'très important profit warning en réassurance vie (L&H)' selon Oddo BHF, 'compte tenu des actions prises sur les provisions et d'un écart d'expérience qui continue d'être négatif'.



Ainsi, pour l'activité L&H au deuxième trimestre, le résultat des activités d'assurance est attendu autour de -0,4 milliard d'euros, et la marge sur services contractuels, avant impôts et à courbes de taux courants, est ajustée d'environ -0,9 milliard.



Scor a aussi prévenu que des ajustements négatifs supplémentaires pourraient intervenir d'ici la fin de l'année, et que son objectif de croissance de la valeur économique de 9% par an à hypothèses économiques constantes ne sera probablement pas atteint en 2024.



Suite à ce profit warning, Oddo BHF abaisse ses prévisions de résultat net pour le deuxième trimestre et l'année 2024, ainsi que son objectif de cours de 36 à 28 euros, mais maintient son opinion 'surperformance' sur le titre du réassureur.



'Au-delà de la forte réaction négative à court terme, nous estimons que Scor, après avoir redressé sa rentabilité en réassurance dommages depuis 18 mois, devrait réussir à graduellement améliorer sa rentabilité en réassurance vie', explique-t-il.





Valeurs associées SCOR 19,40 EUR Euronext Paris -25,56%