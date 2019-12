SCOR émet une nouvelle solution de capital contingent

(AOF) - Scor annonce le lancement d'une nouvelle solution de capital contingent pour une durée de trois ans prenant la forme d'une ligne d'émission contingente d'actions, qui apporte au groupe une couverture de 300 millions d'euros en cas de survenance d'événements extrêmes (catastrophes naturelles ou événements affectant la mortalité). Cette solution permet de protéger la solvabilité du réassureur dans de tels cas et s'inscrit dans le cadre du nouveau plan stratégique "Quantum Leap".

