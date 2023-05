Scor domine nettement le SBF 120 grâce à des résultats bien meilleurs qu'anticipé

(AOF) - Les résultats trimestriels de Scor sont salués par un bond de 8,03% à 25,42 euros de l’action, qui prend la tête du SBF 120. Entre janvier et mars, le réassureur a réalisé un bénéfice net de 311 millions d'euros contre une perte nette de 35 millions d'euros un an auparavant. Les analystes anticipaient un profit de seulement 161 millions d'euros. Scor " a dégagé d'excellents résultats tirant pleinement parti de l'environnement porteur actuel" , s'est félicité son président, Denis Kessler.

Les primes brutes émises, l'équivalent du chiffre d'affaires, s'élèvent à 4,74 milliards d'euros, en croissance de 0,6% sur un an et en ligne avec les prévisions.

" De notre point de vue, les résultats de Scor pour le premier trimestre 2023 sont remarquablement bons. Alors que la majeure partie de la surperformance par rapport au consensus s'explique par la branche Vie et Santé, le résultat en réassurance Dommages (P&C) a également dépassé le consensus ", a commenté Jefferies.

La valeur économique du groupe a atteint 9,784 milliards d'euros, en hausse de 6,3 % à hypothèses économiques de taux d'intérêt et taux de change constantes par rapport au 31 décembre 2022.

" La croissance de cette dernière reflète non seulement le résultat de l'exercice courant, mais aussi la création nette de valeur associée à l'activité de souscription de l'année, via la génération de la marge sur services contractuels (CSM) sur les nouvelles affaires " avait expliqué le groupe en avril. Scor dévoile cet indicateur depuis ce trimestre grâce à la présentation de ses résultats financiers selon la nouvelle norme comptable IFRS 17. La CSM reflète pour sa part la valeur actualisée des profits futurs attendus.

Cette année, Scor s'est donné deux objectifs d'égale importance : la croissance de sa valeur économique et un ratio de solvabilité dans le haut de plage optimale.

Ce dernier est estimé à 219 % à fin mars, dans le haut de la plage de solvabilité optimale de 185 % à 220 %. Il a nettement dépassé les attentes de 211 points.

Dans le détail, le ratio combiné net est ressorti à 85,2% en dommages et responsabilités, contre 97,8% un an plus tôt. Sous 100, ce ratio montre que cette activité a été rentable alors qu'elle est en perte au-dessus.

"Cette amélioration de la rentabilité technique s'explique notamment par une charge liée aux catastrophes naturelles de 9,9% des revenus bruts d'assurance en ligne avec le coût budgété de 10% annoncé le 12 avril", a fait savoir Scor. La marge sur services contractuels (CSM) sur les nouvelles affaires s'est élevée à 588 millions d'euros.

Le résultat des activités d'assurance dans cette activité est ressorti à 207 millions d'euros contre 31 millions d'euros au premier trimestre 2022. Le marché anticipait 192 millions d'euros.

Mais Scor doit surtout sa surperformance par rapport aux attentes à l'activité Vie et Santé (L&H). Ses primes brutes émises ont augmenté de 2,9% sur un an, à 2,47 milliards d'euros. Le résultat des activités d'assurance (Insurance Service Result) s'établit à 272 millions contre 31 millions un an auparavant. Il a très nettement dépassé le consensus s'élevant à 114 millions. La CSM (marge sur services contractuels sur les nouvelles affaires) a atteint 192 millions d'euros.

Le nouveau directeur général Thierry Léger donnera les grandes lignes du nouveau plan stratégique lors de l'assemblée générale du 25 mai. Une journée dédiée aux investisseurs où seront fixées les orientations stratégiques est programmée le 7 septembre.

Points clés

- Quatrième réassureur mondial né en 1970, leader du marché américain de la réassurance-vie avec le tiers des parts de marché ;

- Profil de risque très sûr : réassureur le plus diversifié géographiquement et répartition équitable entre réassurance-vie sous la marque Scor Global Life (plus de la moitié des primes) et réassurance non-vie sous la marque Scor PC ;

- Primes brutes d’un montant de 17,6 Mds€ et diversification réussie dans la gestion d’actifs avec un portefeuille de 20,3 Mds€, investi aux 8/10èmes en obligataire ;

- Modèle d’affaires organisé en 3 « hubs » autonomes de gestion (les Amérique, l’Asie-Pacifique et l’EMEA), la souscription et la gestion des sinistres dépendant des divisions vie et non-vie;

- Capital ouvert, les premiers actionnaires étant Covea (8,44 %) devant les salariés (4,60 %), Denis Kessler étant président non-exécutif, jusqu’en 2022, du conseil d’administration de 16 membres et Laurent Rousseau directeur général ;

- Situation financière exceptionnellement solide, avec une dette notée AA, des capitaux propres de 5,5 Mds€, un ratio d’endettement de 30,6 % et un ratio de solvabilité de 240 %.

Défis

- Avant le lancement d’un nouveau plan présenté le 9 novembre, stratégie de remaniement du portefeuille d’assurance au dépens du secteur de catastrophes naturelles, montée à 10 % des actifs de valeur, tels les emprunts privés et réduction des liquidités dans le portefeuille d’investissements ;

- Stratégie d’innovation visant à prévenir l’arrivée d’une nouvelle concurrence, les technologies liées à l’intelligence artificielle rendant le travail de prédiction et de probabilité des assureurs accessible à d’autres acteurs, d’où le recours à l’acquisition, le traitement et la sécurité des data et l’intégration de l’intelligence artificielle dans les opérations de réassurance / le lancement de la plateforme hELIOS et le partenariat avec start-up et Insurtech / l’utilisation de clouds publics / 250 ME d’investissements dans les technologies ;

- Stratégie environnementale au cœur de la stratégie, les réassureurs étant très exposés aux risques climatiques : portefeuille d'investissement neutre en CO2 en 2050 / soutien à la recherche sur les risques climatiques / création d’offres spécifiques -FEEL, BAM ou VITAE- en réassurance-vie / recours aux crédits carbone et lancement d’une facilité de crédit « verte »;

- Réduction du niveau de perte maximale probable à 21% pour l’année 2022, opérée lors des renouvellements en réassurance dommages et responsabilité au 1er juin et au 1er juillet et montée du taux de réinvestissement à 4,1 % à fin juin.

Défis

- Sensibilité aux catastrophes naturelles, et aux grands sinistres industriels, financiers et de cybersécurité dans les pays développés et à la parité euro contre dollar et livre sterling, monnaies de libellé de l’essentiel des revenus ;

- Evolution de l’actif net comptable par action, de 31,21 € par action à fin juin ;

- Impacts de la guerre russo-ukrainienne, des catastrophes naturelles et de la sécheresse au Brésil : perte nette au 1 er semestre, d’où une révision complète du portefeuille avec une réduction de 50 % de l’exposition agricole en 2023 ;

- Après une hausse de 8,3 % des primes brutes émises et une dégradation des chiffres financiers au 30 juin, gestion active des réserves, maintien d’une duration courte des actifs en portefeuille et recherche d’opportunités notamment en santé.

