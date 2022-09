Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Scor : dévisse de -6% vers 14,1E information fournie par Cercle Finance • 28/09/2022 à 15:24









(CercleFinance.com) - Scor dévisse de -6% vers 14,1E : la glissade amorcée avec la cassure du support crucial des 17E risquait de ramener le titre vers 14,5E (division par 2 depuis le zénith de début février, division par 3 depuis mi-novembre 2018).

Cela n'arrête pas la chute, le cours pourrait prolonger sa glissade en direction des 13E.





