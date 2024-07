Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Scor : dévisse de -24% sous les 20E information fournie par Cercle Finance • 16/07/2024 à 09:59









(CercleFinance.com) - Score douche les investisseurs en annonçant une perte de -0,4MdsE au deuxième trimestre (au lieu d'un gain) et revise en baisse ses objectifs pour les prochains trimestres.

Le titre dévisse de -24% sous les 20E et bascule dans le rouge sur l'année 2024 (-20% contre un gain de +2% la veille) et revient sur ses niveaux du 17 mars 2023.

Le prochain objectif à la baisse est désormais tout proche puis situé vers 19,6E (plancher du 15 mars 2023)... le suivant se dessine vers 18,2E.





