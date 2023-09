Scor: deux nominations au comité exécutif information fournie par Cercle Finance • 27/09/2023 à 09:23

(CercleFinance.com) - Scor fait part de la nomination de Claudia Dill en tant que directrice des opérations du groupe et membre du comité exécutif en charge des technologies, de la transformation, de l'immobilier et des plateformes régionales de services.



Sa nomination sera effective au 1er novembre et elle sera basée à Zurich. Ces dernières années, Claudia Dill a occupé des mandats non exécutifs au sein de sociétés cotées et de sociétés privées dans les secteurs de la banque et de l'assurance.



Redmond Murphy, jusqu'alors directeur financier adjoint de Scor et group head of business performance, est nommé directeur général adjoint de Scor Life & Health et membre du comité exécutif. Basé à Dublin, il prendra aussi ses fonctions à compter du 1er novembre.