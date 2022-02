SCOR : croissance de 19% des primes lors du renouvellement P&C

(AOF) - SCOR a enregistré une croissance de 19% de ses primes de réassurance Dommage et Responsabilité (P&C) à taux de change constants, incluant une opération structurée de grande taille sur un portefeuille européen bien diversifié et non exposé aux catastrophes naturelles. Sans cette importante transaction, la croissance sous-jacente ressort à 9,8 %, ce qui correspond à une augmentation des primes de 371 millions d'euros, pour un total de 4,149 milliards d'euros.

La croissance provient largement des Global Lines : 20,7% à 1,44 milliard d'euros. Ces hausses de primes bénéficient d'une hausse de prix de 4,9%.

Jean-Paul Conoscente, Directeur général l'activité P&C chez SCOR, a déclaré : " Comme prévu lors de la Journée Investisseurs de septembre 2021, l'amélioration du marché se poursuit en 2022. (...) Ces résultats nous permettent de renforcer notre fonds de commerce, tout en prenant une série de mesures destinées à réduire notre exposition aux lignes sensibles à la volatilité d'origine climatique, dont les hausses tarifaires ne permettent pas d'améliorer les marges à des niveaux suffisants étant donnée la volatilité attendue ".

Les actions prises afin de réduire la volatilité du portefeuille améliorent le ratio combiné net attendu sur le portefeuille de réassurance traités d'environ 0,5 point par rapport à l'an dernier, en ajustant de l'évolution du risque.

SCOR estime que l'évolution positive du marché devrait se poursuivre lors des renouvellements d'avril et de juin/juillet 2022.

Le réassureur a confirmé les hypothèses pour 2022 présentées lors de sa Journée Investisseurs de septembre 2021, notamment la croissance des primes brutes émises comprise entre 15 et 18 %, ainsi que le ratio combiné tendant à la baisse vers 95 % et en deçà.

La prochaine Journée Investisseurs de SCOR se tiendra le 29 mars 2022, au cours de laquelle les nouvelles orientations stratégiques seront présentées.

