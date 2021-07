Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Scor : création de la Net-Zero Insurance Alliance Cercle Finance • 12/07/2021 à 09:44









(CercleFinance.com) - Scor fait part de la création, avec sept des plus grandes compagnies d'assurance et de réassurance du monde, de la Net-Zero Insurance Alliance (NZIA), pour 'l'accélération de la transition vers une économie plus résiliente sans émissions de gaz à effet de serre'. En tant que signataire fondateur, Scor s'engage en particulier à réduire toutes les émissions de gaz à effet (GES) directes et indirectes liées à ses portefeuilles de souscription en réassurance, de manière à atteindre zéro émission nette à l'horizon 2050. Le groupe français va aussi encourager la mise en oeuvre de référentiels de publication pour les entreprises et de cadres d'action mondiaux pour une transition vers la neutralité carbone dans le secteur de l'assurance.

Valeurs associées SCOR Euronext Paris -0.66%