Scor : Covéa porte plainte contre Denis Kessler

(CercleFinance.com) - Covéa, le premier actionnaire de Scor, a annoncé mercredi avoir déposé une plainte auprès du Parquet National Financier à l'encontre du PDG du réassureur, Denis Kessler, accusé de 'manipulation de cours' et d''abus de biens sociaux'. Le groupe d'assurance mutualiste - qui détient les marques MAAF, MMA et GMF - explique que les faits, commis entre septembre 2018 et janvier 2019, concernent notamment le rachat massif d'actions lancé par Scor pour un montant total de 195 millions d'euros. D'après Covéa, ce programme a permis de gonfler artificiellement le cours et entrainé un surcoût pour Scor de 31 millions d'euros. La plainte vise par ailleurs l'engagement de près de 16 millions d'euros de frais de conseils pour 'prétendument contrer une tentative de prise de contrôle de Scor par Covéa' alors que Covéa rappelle qu'il avait retiré sa proposition début septembre 2018. Du côté de Scor, le groupe de réassurance fait état de sa 'stupéfaction' face à cette plainte qui, note-t-il, survient plus de deux ans après les faits qu'elle prétend dénoncer. Concernant son programme de rachats d'actions et les frais de conseil, la société évoque des dépenses 'parfaitement justifiées' et 'légitimes'. Scor rappelle à cet égard que le Tribunal de commerce de Paris a jugé en novembre 2020 que Thierry Derez, le PDG de Covéa, avait violé ses obligations d'administrateur de Scor en transmettant à son groupe des documents confidentiels en vue de préparer la mise en oeuvre du projet de prise de contrôle. Scor fait par ailleurs remarquer que la plainte de Covéa intervient alors que le procès pénal à l'encontre de Thierry Derez et Covéa - respectivement pour délits d'abus de confiance et recel d'abus de confiance - doit se tenir en juillet prochain devant le Tribunal correctionnel de Paris.

