Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Scor-Coût total de la pandémie de coronavirus de €507 millions à fin septembre Reuters • 06/11/2020 à 08:01









PARIS, 6 novembre (Reuters) - Scor SCOR.PA a fait savoir vendredi que le coût estimé de la pandémie de coronavirus sur ses comptes à fin septembre était de 507 millions d'euros alors que le réassureur doit faire face aux conséquences de cette crise sanitaire sur ses clients. Au cours des neuf premiers mois, la pandémie a pesé à hauteur de 256 millions d'euros en matière de réassurance dommages et responsabilité et à hauteur de 251 millions d'euros en matière de réassurance vie. Dans cette dernière branche, "les déclarations de sinistres liés à la pandémie de COVID-19 reçues par le groupe aux États-Unis continuent d'être plus favorables qu'attendu", a indiqué Scor dans un communiqué. Au total, les primes brutes émises ont progressé de 1,9% à 12,28 milliards d'euros sur neuf mois et le résultat net de Scor ressort à 135 millions d'euros sur la période, en repli de 66,3%. "Le groupe continue de développer son fonds de commerce et enregistre des résultats satisfaisants compte tenu des chocs majeurs auxquels le secteur a fait face depuis le début de l'année, marqué par la pandémie de COVID-19 mais aussi par une série de catastrophes naturelles ainsi que par des sinistres industriels et commerciaux de grande ampleur", a commenté le PDG Denis Kessler. (Blandine Hénault, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées SCOR Euronext Paris 0.00%