Scor-Coût total de la pandémie de 456 millions d'euros au T2

PARIS, 23 juillet (Reuters) - Scor SCOR.PA a annoncé jeudi que le coût total estimé de la pandémie liée au coronavirus dans ses comptes du deuxième trimestre atteignait 456 millions d'euros alors que le réassureur doit faire face aux conséquences de cette crise sanitaire sur ses clients. La rentabilité de la division réassurance de dommages et de responsabilités (Global P&C) a souffert, avec un ratio combiné net qui s'élève à 102,3% au premier semestre alors qu'il était de 93,7% un an plus tôt. Dans la réassurance-vie, les primes brutes ont progressé de 1% à changes constants, à 4,7 milliards d'euros, grâce au dynamisme de l'activité en Asie. Scor indique avoir comptabilisé un total de sinistres de 194 millions d'euros dans cette division, principalement issus du portefeuille de mortalité aux Etats-Unis. (Blandine Hénault, édité par Bertrand Boucey)

