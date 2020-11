Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Scor : cooptation au conseil d'administration Cercle Finance • 09/11/2020 à 07:08









(CercleFinance.com) - Scor a annoncé vendredi soir la décision de son conseil d'administration, réuni le 5 novembre, de coopter en son sein Adrien Couret, suite au souhait de Jean-Marc Raby de démissionner de son mandat d'administrateur afin de se consacrer à d'autres activités. Le mandat d'Adrien Couret a pris effet immédiatement et pour la durée du mandat restant à courir de Jean-Marc Raby, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale à tenir en 2023. Adrien Couret a été nommé directeur général du groupe Macif en mai 2019.

