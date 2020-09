Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Scor : confirme son estimation de l'impact du Covid-19 Cercle Finance • 09/09/2020 à 09:42









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa Journée Investisseurs annuelle, le comité exécutif de Scor a fait le bilan de la première année du plan stratégique 'Quantum Leap'. Le groupe retient ainsi trois messages, et confirme l'estimation de son exposition à la pandémie (ratio de sinistres comparé aux prévisions de 62% et estimation du coût de la pandémie inchangée, avec 3 millions d'euros de sinistres payés au 28 août 2020). 'Tout d'abord, Scor absorbe le choc de la crise liée à la pandémie de Covid-19. (...) Ensuite, même si la faiblesse des taux d'intérêt crée un certain nombre de défis pour le secteur, Scor poursuit une stratégie de gestion d'actifs prudente qui a protégé la valeur de ses investissements. (...) Enfin, Scor a la conviction que le marché de la réassurance de dommages et de responsabilités devrait connaître une croissance soutenue assortie d'une amélioration des termes et conditions tarifaires', commente le groupe.

Valeurs associées SCOR Euronext Paris +6.28%